От "форда" только колёса остались. Трое погибли в страшном ДТП в Крыму

На трассе Ялта — Севастополь произошло страшное ДТП, в котором погибло три человека. На дороге столкнулись автомобиль Ford и грузовик МАЗ. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Севастополю.

— Водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем Volvo. После чего водитель автомобиля Ford столкнулся с автомобилем МАЗ, — говорится в сообщении ведомства.

От столкновения с грузовиком погибли водитель "форда" и двое его пассажиров.