Курица в России подорожала более чем на 20%

В январе 2019 года выросли оптовые и розничные цены на мясо кур. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства РФ.

Так, тонна мяса курицы в 2018 году стоила 79 тысяч рублей, а в 2019-м — 117,2 тысячи рублей, Таким образом цена для потребителей увеличилась на 22,4%. Помимо мяса кур, в России также подорожала свинина — на 8% и говядина — на 3,4%.

Как сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз, рост цен связан с прошлогодней вспышкой птичьего гриппа. Сейчас птицефабрики восстанавливаются после этого, что в дальнейшем приведёт к корректировке цен.

Причины подорожания свинины и говядины не уточняются.