В Крыму назвали больными фантазиями угрозы Киева "вернуть" Кубань и Кавказ

С другой стороны, по словам депутата Государственного совета Крыма Владислава Ганжары, за такими заявлениями стоит желание заниматься провокациями.

Угрозы Киева "вернуть" Кубань и Кавказ являются больными фантазиями украинских властей. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

— Мы в очередной раз слышим больные фантазии представителей украинского государства, и, безусловно, подобные вещи, как какое-то присоединение к Украине российских регионов, могут действительно происходить только в их больных головах и фантазиях, — сказал он.

С другой стороны, по словам парламентария, за такими заявлениями стоит желание заниматься провокациями и представлять Украину как враждебное государство по отношению к России.

— Но, безусловно, мы понимаем, что любая попытка воплощения нечто подобного в жизнь приведёт к окончательному краху самого украинского государства. Ведь подобные вещи, относительно присоединения Крыма и Кавказа к Украине, мы слышим не первый раз, это озвучивали различные представители националистических батальонов, неофашистских батальонов, которые сегодня ведут активную деятельность на территории украинского государства, — резюмировал Ганжара.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Украине придётся вернуть Кубань и Кавказ силой, поскольку на этих территориях якобы высокий уровень национального украинского сознания.

В ответ на это депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил депутату Верховной рады Андрею Билецкому съездить на экскурсию в Россию, чтобы "захватить" горсть земли — единственное, что он может захватить на территории РФ.

Заявление украинского парламентария высмеяли и в социальных сетях.