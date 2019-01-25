Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Также он подал свою предвыборную программу, которая, по его словам, будет дополняться и дорабатываться.

Известный актёр и шоумен Владимир Зеленский подал в ЦИК Украины документы для регистрации кандидатом в президенты страны. Прямая трансляция велась на странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".

— Я рад, что сегодня все поймут, люди поймут, что это не какая-то реклама, что я человек слова, это не фейк и я серьёзно отношусь к нашей стране, — сказал Зеленский журналистам.

Кроме документов он также сдал свою предвыборную программу "Страна мечты", которая, по его словам, будет дополняться и дорабатываться.

Добавим, что выборы президента Украины состоятся 31 марта. О намерении принять в них участие Владимир Зеленский заявил незадолго до наступления Нового года.