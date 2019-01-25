В лидерах — "Лёд" и "Движение вверх". Все номинанты на кинопремию "Золотой орёл"

За право стать лучшим отечественным фильмом 2018 года будут состязаться картины "Война Анны", "Движение вверх", "История одного назначения", "Лёд" и "Спитак".

Национальная академия кинематографических искусств и наук России назвала главных фаворитов предстоящей церемонии вручения премии "Золотой орёл".

Среди лидеров по количеству номинаций — картина "Лёд", заявленная в десяти категориях. На втором месте — "Движение вверх", который будет бороться за приз в девяти номинациях. Третьим фаворитом стал фильм "История одного назначения", отмеченный в семи категориях.

За право стать лучшим отечественным фильмом 2018 года будут состязаться картины "Война Анны", "Движение вверх", "История одного назначения", "Лёд" и "Спитак".

Среди зарубежных картин лучшей может стать "Звезда родилась", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" или "Форма воды".

Церемония награждения пройдёт вечером 25 января.