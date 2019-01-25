Будет дольше, но не факт. СМИ раскрыли детали финального сезона "Игры престолов"

Стал известен хронометраж серий последнего сезона сериала "Игра престолов". Об этом сообщает журнал Premiere в своём твиттере со ссылкой на французскую телесеть Orange Cinema Series.
По данным издания, хронометраж первых двух серий составит 60 минут, остальных — 80 минут. При этом продолжительность эпизодов может измениться, поскольку создатели сериала ещё не закончили работу над сезоном.
Отмечается, что для показа 80-минутных серий продюсерам сериала нужно будет получить разрешение от телеканала HBO, поскольку такая продолжительность эпизода нарушает сетку вещания. В связи с этим журналисты издания полагают, что хронометраж последних серий будет сокращён.
Как писал ранее Лайф, последний сезон популярного сериала "Игра престолов" начнётся 14 апреля.
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