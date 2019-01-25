Будет дольше, но не факт. СМИ раскрыли детали финального сезона "Игры престолов"

По данным журналистов, серии последнего сезона будут длиться от 60 до 80 минут, однако для этого продюсерам сериала нужно получить разрешение от телеканала HBO.

Стал известен хронометраж серий последнего сезона сериала "Игра престолов". Об этом сообщает журнал Premiere в своём твиттере со ссылкой на французскую телесеть Orange Cinema Series.

По данным издания, хронометраж первых двух серий составит 60 минут, остальных — 80 минут. При этом продолжительность эпизодов может измениться, поскольку создатели сериала ещё не закончили работу над сезоном.

Отмечается, что для показа 80-минутных серий продюсерам сериала нужно будет получить разрешение от телеканала HBO, поскольку такая продолжительность эпизода нарушает сетку вещания. В связи с этим журналисты издания полагают, что хронометраж последних серий будет сокращён.

Как писал ранее Лайф, последний сезон популярного сериала "Игра престолов" начнётся 14 апреля.