"Бабушка просила: "Не трогайте меня, я всё отдам". Видео допроса убийц ветерана

Подозреваемые рассказали, как одинокая пенсионерка молила перед смертью не убивать её.

СК опубликовал кадры допроса троих подозреваемых в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Надежды Стратийчук в Ставропольском крае. По версии следствия, дерзкое преступление совершили трое молодых людей 1998 и 1994 годов рождения. Добычей злоумышленников стали 20 тысяч рублей — те самые "гробовые", которые их жертва откладывала себе на похороны.

— Бабушка говорила: "Не трогайте меня, я отдам вам всё", — вспоминает один из мучителей пенсионерки.

Как уже сообщал Лайф, злоумышленники проникли в дом через окно. Они накрыли жертву одеялом, долго били по голове, а затем обыскали жилище в поисках наживы.

— Я даже не знаю, за что я её ударил, понятия не имею, — заявил следователям второй подозреваемый.

Напомним, что в отношении преступников возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Им грозят длительные сроки заключения.