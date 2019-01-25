Только любовь и забота. Эксперты рассказали, как лечить депрессию у питомцев

При этом расстройство зимой может быть связано как с погодой, так и с недостаточным вниманием со стороны хозяев.

Лечить зимнюю депрессию у домашних животных, которая может быть вызвана недостатком витамина D и солнца, необходимо любовью и заботой хозяев. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в Российской ассоциации любителей домашних животных.

— Депрессия может быть связана с недостатком солнечной активности, особенно зимой, и, соответственно, витамина D. Самое главное при содержании любого домашнего животного — это любовь, желание активно понять и помочь и, естественно, поддержка семьи, — рассказал собеседник агентства.

Однако расстройство может быть вызвано не только недостатком солнца, но и отсутствием должного внимания к питомцу. Любопытно, но порой даже эксперты не могут понять, с чем связана депрессия у домашних животных.