Журналистка Скабеева сердечно поблагодарила заступившегося за неё Кадырова

Ведущая телеканала "Россия" обнародовала на своей странице скриншот новости, который не стала сопровождать словами, а лишь пририсовала несколько сердечек.

Телеведущая Ольга Скабеева поблагодарила главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что он заступился за неё в конфликте с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой. Руководитель республики пригрозил ему, что найдётся мужчина, который "с размаху влепит звонкую оплеуху".

На своей странице в "Инстаграме" Скабеева обнародовала скриншот новости, который не стала сопровождать словами, а лишь пририсовала несколько сердечек.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что парламентарию следует извиниться перед россиянкой.