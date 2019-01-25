Под шумок. Власти Хакасии резко повысили стоимость проезда в автобусах

Местные журналисты предполагают, что глава региона Коновалов таким образом "уважил" своего соратника по КПРФ, который занимается пассажирскими перевозками. Это его автобусы разъезжали по Абакану с агитплакатами в поддержку кандидата-коммуниста в преддверии выборов.

Власти Хакасии подняли стоимость проезда в общественном транспорте. Для местных жителей повышение цен стало неожиданным, так как об этом никто не предупреждал.

Сюжет о ситуации с тарифами в Хакасии опубликовал телеканал "Рен-ТВ". Оказалось, что цены взвинтили по всей республике: например, в Абакане пригородные маршруты подорожали на пять рублей, городские — на два. При этом внешний вид автобусов и маршруток удручает, старые машины ко всему прочему регулярно ломаются.

Местные СМИ взялись за ситуацию с повышением цен и выяснили: все дороги ведут к приёмной губернатора Валентина Коновалова. Оказалось, что однопартиец главы Хакасии Александр Семёнов владеет целым автохозяйством. Это его автобусы ездили по Абакану с агитплакатами в поддержку Коновалова в преддверии выборов. Отмечается, что Семёнов несколько лет добивался повышения тарифов и наконец у него получилось.

Журналисты уверены, что рост тарифов на проезд в общественном транспорте — это не только дружеский жест членов КПРФ. Скорее всего, Коновалов учёл "заслуги" Семёнова в ходе предвыборной кампании.

Примечательно, что стоимость проезда в регионе перевозчики поднимали по очереди, пытаясь избежать внимания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

— В случае если мы установим, что необоснованно установлены цены, то можем применить меры антимонопольного реагирования. Примем решение, вынесем предписания, и в дальнейшем могут быть наложены штрафы, — заявила заместитель руководителя УФАС Хакасии Татьяна Темерева, чьи слова приводит "Республиканская телевизионная сеть".

Впрочем это уже не первый скандал, который разгорается в Хакасии в связи с недальновидными решениями губернатора-коммуниста. Напомним, что перед Новым годом Коновалов выдал премии по несколько сотен тысяч рублей ряду высокопоставленных чиновников своей администрации. Среди премируемых — 15 человек, в том числе замы Коновалова и министры. Заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, к примеру, получила по итогам года премию в размере 300% ежемесячного оклада. А другим распоряжением она премирована ещё на 200%. В общей сложности чиновница получила миллион рублей.