Собирались ночевать в подъездах. Троих пропавших в Твери детей нашли живыми

Выяснилось, что ребята заходили в социальные сети, но игнорировали звонки родных и правоохранителей.

Троих детей, пропавших ранее, нашли живыми в Твери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

— В настоящее время местонахождение всех пропавших установлено. С ними общаются сотрудники правоохранительных органов, — отмечается в сообщении.

Выяснилось, что дети заходили в Интернет и переписывались в социальных сетях с помощью мобильных телефонов. При этом они игнорировали звонки родных и правоохранителей, задействованных в разыскных мероприятиях.

— Кроме того, установлен несовершеннолетний, у которого указанные лица ночевали с 23 по 24 января 2019 года, выразив намерение ночевать следующие ночи в подъездах многоэтажных домов города, — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее Лайф сообщал о поисках 14-летнего и 10-летнего мальчиков, а также 15-летней девочки, пропавших 23 января.