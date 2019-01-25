Вспышка жировых отложений. Названа причина ЧП в "Москве-Сити"

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Вспышка жировых отложений. Названа причина ЧП в "Москве-Сити"

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Фото: © Агентство "Москва" 

В башне "Восток" комплекса "Москва-Сити" произошла вспышка жировых отложений. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице.

Вспышка произошла без последующего горения. Между тем, как отметили в пресс-службе комплекса, система пожаротушения сработала в штатном режиме.

— В башне "Запад" произошёл технический выброс отработанного воздуха из кухонного помещения через технологическую вентиляцию ресторана, вывод воздуха производится сразу на улицу, — отметили в пресс-службе.

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