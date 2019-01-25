Столичные полицейские изъяли около полутора тонн насвая

Среди задержанных — как граждане РФ, так и стран ближнего зарубежья, которые в ближайшее время могут быть выдворены из страны.

Сотрудники МВД РФ изъяли в Москве около полутора тонн насвая. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Сообщается, что злоумышленников задержали неподалёку от одного из железнодорожных вокзалов Москвы. В числе задержанных — граждане РФ и ближнего зарубежья.

— В арендуемых злоумышленниками складских помещениях и местах их проживания изъято около полутора тонн веществ растительного происхождения. Проведённое исследование подтвердило, что в составе изъятого вещества содержится насвай, — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены протоколы об административном правонарушении. В настоящий момент решается вопрос о выдворении иностранных граждан из страны.