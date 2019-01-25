Глава НАТО рассказал, как альянс отреагирует на прекращение Договора о РСМД

По словам Йенса Столтенберга, разрыв договора означает, что порог для любого применения ядерного оружия в любом конфликте будет уменьшен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступит с "надёжным сдерживанием и защитой", если Россия продолжит нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает Politico.

— Мы примем взвешенное, пропорциональное и оборонительное решение. Если мы позволим России (продолжать нарушать договор) без каких-либо последствий, это подорвёт уважение не только к Договору о РСМД, но и ко всем другим договорам о контроле над вооружениями, — цитирует Politico генсека НАТО.

По итогам заседания совета РФ —НАТО в Брюсселе Столтенберг заявил, что позиции России и альянса по вопросам Договора о РСМД полностью разошлись.

Ещё 4 декабря 2018 года Белый дом заявил, что у Москвы есть 60 дней на "возвращение к исполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "В противном случае" США пообещали в одностороннем порядке разорвать договор. Российские военные и дипломаты на протяжении долгого времени уверяют Штаты, что Россия всегда соблюдала положения ДРСМД. В Кремле заявили, что Запад даже не готов выслушивать доводы.