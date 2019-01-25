21-летний устроил стрельбу в студенческом городке в Пенсильвании, есть погибшие

21-летний молодой человек устроил стрельбу в студенческом городке в Пенсильвании. Жертвами стали два человека, ещё двое получили тяжёлые ранения. О ЧП сообщает телеканал ABC.

Сначала он ворвался в бар, где застрелил свою бывшую возлюбленную. Кроме того, пули попали в двух клиентов. Они выжили, но их состояние оценивается как тяжёлое. С места ЧП он скрылся на машине, на которой врезался в стену дома. Выйдя из автомобиля, он ворвался в одну из квартир, где застрелил её хозяина. После всего этого преступник покончил с собой.