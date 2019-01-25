Живёт на пепелище дома. Уральский кот Рыжик второй год ждёт погибших хозяев

В Челябинской области кот по кличке Рыжик полтора года живёт на месте сгоревшего дома, где при пожаре погибли его хозяева. Об этом сообщает URA.RU.

Пожар случился в 2017 году. Из жильцов того дома в живых остались только маленькие девочки, которых отдали в дом малютки, поэтому кота некому взять к себе.

С момента пожара Рыжик живёт на пепелище и никуда не уходит. По словам волонтёров, которые подкармливают животное, пушистик привит, однако у него появляются проблемы с глазами из-за того, что он живёт в грязи. Волонтёры отмечают, что никто не решается взять кота к себе домой.