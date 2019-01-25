Медведев рассказал о планах расширять грантовую поддержку молодёжи в искусстве

Глава правительства также посоветовал руководителям вузов проявлять больше инициативы и предпринимать усилия для наполнения собственных фондов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время посещения Учебного театра ГИТИСа в рамках Дня российского студенчества заявил, что программа грантовой поддержки талантливой молодёжи в искусстве будет расширяться.

В ходе визита одна из студенток рассказала Медведеву, что для повышения своего мастерства она поехала учиться за границу на грант, который ей оплатило Правительство Италии.

— Спасибо итальянцам, но у нас есть свои источники, — ответил Медведев.

Премьер напомнил о существовании собственной программы грантовой поддержки, которая расширяется и будет это делать в рамках национального проекта.

Глава правительства также посоветовал руководителям вузов проявлять больше инициативы и предпринимать усилия для наполнения собственных фондов.