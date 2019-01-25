В ГД назвали политическим киллерством вмешательство США в дела Венесуэлы

Вмешательство Соединённых Штатов в ситуацию, которая происходит в Венесуэле, является политическим киллерством. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Госдумы России по международным делам Адальби Шхагошев.

— Во-первых, я считаю, что это политическое киллерство со стороны США. Я считаю это продолжением глобальной политики "цветных революций" по всему миру. Это демонстрация, абсолютно очевидная, всему миру, что там, где у них будет физически в военном смысле возможность противостоять или же совершить подобное нападение в таком формате "цветных революций" на любую страну, если у них будет возможность, я повторюсь, военная и физическая, они такое могут сделать сегодня со всеми странами, — сказал он.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась 23 января, когда лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему тут же выразили США и ряд стран региона.

Российская сторона последовательно заявляет о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро. В ходе разговора с ним, который состоялся накануне, Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Глава российского государства также высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.