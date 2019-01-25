Правительство РФ готовит постановление о специальных кредитах для студентов

Кроме того, глава кабмина Дмитрий Медведев отметил важность снижения ставки по образовательным кредитам.

Правительство РФ подготовило постановление о выделении дополнительных средств для развития кредитования на обучение в российских вузах. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Сейчас у нас готовится проект постановления на эту тему, и даже, насколько я помню, зарезервированы деньги на эти цели в бюджете для того, чтобы с банками эти расчёты проводить, чтобы они не отбивались от студентов, как от наиболее опасной категории заёмщиков, а всё-таки эти риски могли немножко компенсировать, — сказал Медведев во время общения со студентами ГИТИСа. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы кабмина, речь идёт о сумме в 130−150 миллионов рублей ежегодно. Он также отметил, что кредитную ставку для студентов необходимо снизить.

— Очень важно, чтобы у студента, у абитуриента была возможность прибегнуть к такому кредитованию. Постановление готовится. Я думаю, что я его очень скоро подпишу, — добавил Медведев.