Реального прогресса нет. В НАТО не видят прорыва по ДРСМД

В Североатлантическом альянсе прокомментировали встречу Совета Россия — НАТО по поводу Договора о РСМД, назвав ее полезной и профессиональной. Однако в организации добавили, что несмотря на это, реального прогресса, как и признаков прорыва по соглашению не произошло.

— Все члены Совета Россия-НАТО согласны с тем, что договор имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Но сейчас договор находится под угрозой. И, к сожалению, никаких признаков прорыва мы не увидели, — заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он также рассказал действия НАТО в случае выхода США из Договора о РСМД будут вымеренными, так как в альянсе не хотят новой гонки вооружений.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что США по дипломатическим каналам уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД. В Москве считают, что отказ властей Соединённых Штатов вести диалог по поводу сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности указывает на их намерение добиться отмены документа.