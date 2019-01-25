Лидер Косова пригласил Путина с визитом в Приштину

По мнению главы непризнанной республики, Москве и Приштине необходимо наладить отношения друг с другом.

Глава Республики Косово Хашим Тачи пригласил президента РФ Владимира Путина приехать с визитом в Приштину.

— Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, наладили связь, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Тачи, Россия и Косово не являются врагами. Более того, Приштина хочет построить с Москвой "нормальные отношения двух суверенных стран".

Напомним, Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Её не признают около 60 стран, в числе которых Россия, Китай, Испания и Греция.