Лидер Косова пригласил Путина с визитом в Приштину

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Лидер Косова пригласил Путина с визитом в Приштину

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Хашим Тачи. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

По мнению главы непризнанной республики, Москве и Приштине необходимо наладить отношения друг с другом.

Глава Республики Косово Хашим Тачи пригласил президента РФ Владимира Путина приехать с визитом в Приштину.

— Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, наладили связь, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам Тачи, Россия и Косово не являются врагами. Более того, Приштина хочет построить с Москвой "нормальные отношения двух суверенных стран".

Напомним, Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Её не признают около 60 стран, в числе которых Россия, Китай, Испания и Греция.

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