В Париже частично эвакуировали аэропорт из-за туфель с подсветкой

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В Париже частично эвакуировали аэропорт из-за туфель с подсветкой

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Фото: © Pixabay

Из-за странной находки аэропорт приостановил работу на три часа и задержал несколько рейсов.

Парижский аэропорт Орли частично эвакуировали после обнаружения в багаже пассажирки подозрительного устройства, напоминающего взрыватель. Об инциденте сообщает газета Parisien.

Внимание сотрудников аэропорта привлекла ручная кладь женщины, планировавшей вылететь в Касабланку. Из-за странной находки аэропорт приостановил работу и задержал несколько рейсов.

Сапёры, прибывшие на место происшествия после эвакуации нескольких залов, выяснили, что причиной тревоги оказались туфли с подсветкой, принадлежащие сотруднице одного из модных изданий.

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