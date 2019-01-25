В Париже частично эвакуировали аэропорт из-за туфель с подсветкой

Парижский аэропорт Орли частично эвакуировали после обнаружения в багаже пассажирки подозрительного устройства, напоминающего взрыватель. Об инциденте сообщает газета Parisien.
Внимание сотрудников аэропорта привлекла ручная кладь женщины, планировавшей вылететь в Касабланку. Из-за странной находки аэропорт приостановил работу и задержал несколько рейсов.
Сапёры, прибывшие на место происшествия после эвакуации нескольких залов, выяснили, что причиной тревоги оказались туфли с подсветкой, принадлежащие сотруднице одного из модных изданий.
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