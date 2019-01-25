Медведев обсудил с Пашиняном торгово-экономическое сотрудничество РФ и Армении

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл переговоры с главой Правительства Армении Николом Пашиняном. На встрече в Москве они обсудили сотрудничество двух стран в сфере экономики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия, — говорится в сообщении кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча Владимира Путина и Пашиняна не планируется.