СК проверит организацию питания в кемеровских школах после видео с макарошками

В ближайшее время будет осмотрено помещение столовой, взяты сведения из медучреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после обеда в учебном заведении.

Следователи в Кемеровской области организуют доследственную проверку после видео, на котором школьники из города Юрга жалуются на некачественное питание в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В ближайшее время будет осмотрено помещение столовой, взяты сведения из медучреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после столовой. Также следователи работают с администрацией учебного заведения и опрашивают учеников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором кузбасские подростки жалуются на еду в школьной столовой. На кадрах ученики показывают переваренные макароны, которые они размазывают по тарелке, а потом и вовсе намазывают на хлеб.

Директор школы заявила, что это видео — плохая шутка из-за неудачного воспитания детей.