В Минске задержали россиянина с наркотиками на $50 тысяч

Милиция Белоруссии в Минске задержала россиянина, занимавшегося наркоторговлей. Во время обыска у него изъяли 230 г параметилэфедрона, 250 г MDMA, около 65 г кокаина и около 120 г кетамина, 650 фрагментов бумаги ("марок"), в которых содержится психотропное вещество ЛСД, 600 психотропных таблеток с содержанием MDMA, приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов республики.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров", — отметила представитель областной милиции.

В милиции также рассказали, что 28-летний гражданин РФ причастен и к распространению наркотиков в России. В Белоруссию мужчина переехал по поддельному паспорту, чтоб избежать наказания у себя в стране. Теперь ему грозит до 28 лет лишения свободы.