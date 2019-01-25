В Мосгордуме заявили, что учиться в столичных вузах — это счастье

По мнению председателя думы, лучшим университетом Москвы является МГУ имени Ломоносова.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что возможность получить высшее образование в столичных вузах — это счастье. Его слова приводит агентство городских новостей "Москва".

— Мне кажется, учиться в Москве — это одно счастье, — отметил Шапошников на встрече с представителями студенческих парламентских клубов города.

По мнению председателя Мосгордумы, лучшим вузом столицы является МГУ имени Ломоносова. При этом он отметил МГИМО и РУДН. Шапошников также посоветовал студентам прилежно учиться и набираться опыта.

— Учится не тот, кого учат, а кто хочет учиться! Получайте различные специальности и компетенции. Только так вы добьётесь настоящего успеха, — подчеркнул он.