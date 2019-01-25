Проверьте щётки. Московских водителей призвали подготовиться к метели в выходные

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Проверьте щётки. Московских водителей призвали подготовиться к метели в выходные

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В ближайшие выходные на столичный регион обрушится сильный снегопад, который продлится двое суток.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей подготовиться к предстоящему в выходные сильному снегопаду.

— В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждём сильный снег, метель, гололёд и ветер 12–17 м/с. Проверьте щётки и лопаты в багажнике, — говорится в сообщении организации в "Твиттере".

Как писал ранее Лайф, в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится двое суток. При этом температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов.

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