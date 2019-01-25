Проверьте щётки. Московских водителей призвали подготовиться к метели в выходные

В ближайшие выходные на столичный регион обрушится сильный снегопад, который продлится двое суток.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных водителей подготовиться к предстоящему в выходные сильному снегопаду.

— В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждём сильный снег, метель, гололёд и ветер 12–17 м/с. Проверьте щётки и лопаты в багажнике, — говорится в сообщении организации в "Твиттере".

В субботу и воскресенье мороз отпустит, а взамен ждём сильный снег, метель, гололёд и ветер 12-17 м/с. Проверьте щетки и лопаты в багажнике. Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И Дорожный Патруль вам в помощь. pic.twitter.com/sklOrFmBui — ЦОДД (@gucodd) 25 января 2019 г.

Как писал ранее Лайф, в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад, который продлится двое суток. При этом температура воздуха поднимется до минус 3–5 градусов.