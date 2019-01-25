"Временное явление". Эксперт предсказал скорое падение цен на курицу

Причиной роста стоимости бройлера, по мнению управляющего партнёра Agro and Food Communications Ильи Березнюка, стал постновогодний эффект рынка.

Рост оптовых и розничных цен на мясо курицы в начале 2019 года является временным эффектом, и скоро они вновь пойдут на спад. Об этом в беседе с Лайфом рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

— На самом деле там нет никакой сенсации, это ещё остаточное явление, трендовое предновогоднее, которое идёт. По нашим прогнозам, по крайней мере, во втором полугодии точно будет снижение по курятине, — заявил Березнюк.

Он также обратил внимание, что в предновогодний период производители не повышали цен на продукцию. Причинами снижения, по мнению эксперта, станут перенасыщение рынка мясом птицы и свининой, которой произведено достаточно много, и уровень доходов населения, из-за которого производители уже несколько лет подряд не могут повысить цены. В противном случае они проиграют борьбу за место на полках магазинов.

— Поэтому это такое временное явление, постновогоднее, то есть рынок ещё не стабилизировался, — подытожил Березнюк.

Ранее Лайф рассказывал, что в январе 2019 года на 20% выросли оптовые и розничные цены на мясо кур.