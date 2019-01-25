США направили запрос об экстрадиции задержанной в Финляндии россиянки

Ранее женщину задержали по подозрению в преступлениях в сфере борьбы с наркотиками и отмыванием денежных средств.

Министерство юстиции Финляндии получило от Соединённых Штатов запрос об экстрадиции задержанной в аэропорту Хельсинки россиянки Миры Тэрада. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на советника ведомства Юхани Корхонен.

Женщина была задержана 15 декабря в аэропорту Хельсинки, когда летела транзитным рейсом в Испанию. Финские власти обосновали свои действия наличием ордера Интерпола. Выяснилось, что Миру Тэрада задержали по подозрению в правонарушениях, затрагивающих сферу борьбы с наркотическими веществами и отмыванием денежных средств.

Известно, что Мира Тэрада проживала в США с 2013 по 2016 год. Свою вину она не признаёт.