Зеленский проанонсировал свой первый закон на посту президента Украины

Шоумен и юморист планирует провозгласить "человека как высшую ценность" и обещает не оставаться на второй срок.

Украинский комик Владимир Зеленский, который сегодня подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Незалежной, рассказал о своих первых шагах в случае победы на выборах. По его словам, первым делом он разработает законопроект "О народовластии".

— В нём мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии, — декларирует в своей программе Зеленский.

Кроме того, он обещает разработать законопроекты о лишении неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об импичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады. А ещё в законодательстве страны Зеленский планирует провозгласить "человека как высшую ценность".

— Государство для человека, а не человек для государства, — указывает украинский комик. — Уважение человеческого достоинства должно стать основным принципом в деятельности государства, а реформы должны положительно отражаться на каждом человеке, а не десяти семьях.

Зеленский также заверил, что идёт в президенты только на один срок, чтобы по его окончании передать Украину в руки нового поколения политиков.

— Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану, — резюмировал он.

Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины, а сегодня подал документы в ЦИК.

Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать не так много граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко.

Зеленский — третий.