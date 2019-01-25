Зеленский проанонсировал свой первый закон на посту президента Украины

Украинский комик Владимир Зеленский, который сегодня подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Незалежной, рассказал о своих первых шагах в случае победы на выборах. По его словам, первым делом он разработает законопроект "О народовластии".
— В нём мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии, — декларирует в своей программе Зеленский.
Кроме того, он обещает разработать законопроекты о лишении неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об импичменте президенту и отзыве с поста депутата Рады. А ещё в законодательстве страны Зеленский планирует провозгласить "человека как высшую ценность".
— Государство для человека, а не человек для государства, — указывает украинский комик. — Уважение человеческого достоинства должно стать основным принципом в деятельности государства, а реформы должны положительно отражаться на каждом человеке, а не десяти семьях.
Зеленский также заверил, что идёт в президенты только на один срок, чтобы по его окончании передать Украину в руки нового поколения политиков.
— Торговать принципами, репутацией, страной ради сохранения власти не стану, — резюмировал он.
Ранее Лайф писал, что незадолго до наступления нового года Зеленский официально подтвердил своё желание баллотироваться на пост президента Украины, а сегодня подал документы в ЦИК.
Напомним, опросы демонстрируют, что за действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать не так много граждан. В лидерах же сейчас Юлия Тимошенко.
Зеленский — третий.
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