США трижды отказали в визе мексиканскому актёру фильма — номинанта на "Оскар"

Из-за отказа в визе Хорхе Антонио Герреро не сможет посетить церемонию вручения "Оскара" в феврале.

Консульство США третий раз отказало в визе мексиканскому актёру Хорхе Антонио Герреро, сыгравшему роль в фильме Альфонсо Куарона "Рома".

Как сообщает издание Excelsior, из-за этого актёр не сможет приехать на церемонию вручения "Оскара" в феврале. По мнению артиста, в консульстве не поверили его намерениям посетить США в качестве гостя. Сотрудники дипмиссии предполагают, что Герреро намерен приехать в Соединённые Штаты, чтобы найти себе работу.

Фильм "Рома" был номинирован на "Оскар" в нескольких категориях: за лучшую режиссуру, операторскую работу, лучший сценарий, главную женскую роль, роль второго плана, а также за лучший монтаж и сведение звука, сценографию. Также фильм получил номинацию в категории "Лучший зарубежный фильм".

Церемония вручения "Оскара" состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.