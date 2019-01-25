Эксперт связал заявления властей Украины о транзите газа с предстоящими выборами

В Киеве считают, что России придётся договариваться с украинской стороной по поводу транзита газа в ЕС, несмотря на строительство "Северного потока – 2".

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что риторика украинских властей относительно транзита газа направлена на внутреннюю аудиторию, а не для деловых партнёров.

Ранее замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся договариваться с Киевом по поводу транзита газа в ЕС, несмотря на строительство "Северного потока — 2". Более того, Москва якобы отсрочивает переговоры, из-за чего сторонам сложнее будет договориться.

— Заявления, которые делаются со стороны Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, со стороны "Нафтогаза", они, мягко говоря, комичны, потому что Россия неоднократно заявляла, что мы продолжим транзит после 2019 года. Более того, мы уже проводили на этой неделе переговоры между Россией, Украиной и ЕС как раз по этому поводу. Но принятие решения по параметрам транзита решили отложить после выборов на Украине, — разъяснил ситуацию Лайфу Сергей Пикин.

Эксперт уверен, что "Северный поток — 2", как и все подобные проекты, невозможно моментально запустить на полную мощность, но даже если это произойдёт, возможностей газопровода не хватит покрыть нужды Европы, так что транзит через Украину в любом случае останется.

— Заявления, которые идут последние 2 недели, они не очень понятны. Явно это делается не для "Газпрома", а для внутреннего избирателя, — констатирует Сергей Пикин.

Ранее и президент России Владимир Путин заявлял, что страна готова продолжить транзит газа в ЕС через Украину.