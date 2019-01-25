Греческий парламент одобрил соглашение со Скопье по новому названию Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье относительного нового названия Македонии. Об этом свидетельствуют данные голосования.

За одобрение документа выступили 153 депутата при 146 проголосовавших против. Один человек воздержался. По регламенту, для ратификации соглашения необходимо было большинство голосов, однако премьер-министр Греции Алексис Ципрас поставил цель одобрить документ минимумом в 151 голос.

Напомним, в июне прошлого года Афины и Скопье подписали соглашение об изменении названия Македонии. Новое имя позволит стране вступить в НАТО и ЕС, поскольку Евросоюз гарантировал Греции, что Македония войдёт в его состав только после согласования названия. В конце сентября в Македонии устроили референдум о переименовании, однако он провалился из-за низкой явки.