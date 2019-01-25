Прятался в унитазе. Питон укусил женщину в самый неожиданный момент

Полутораметровая рептилия напала на женщину, когда та решила воспользоваться туалетом.

В Австралии на женщину напал ромбический питон, когда она пыталась воспользоваться туалетом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Брисбен. Хелен Ричардс была в доме сестры своего мужа и решила сходить в туалет. Когда она села на унитаз, то почувствовала на своей коже острые клыки. От неожиданности она подпрыгнула и увидела в унитазе полуметрового питона, который прокусил ей кожу до крови. В дальнейшем Ричардс вызвала охотников на змей, которые вытащили рептилию из унитаза и выпустили в ближайший водоём.

Этой змеёй оказался ромбический питон, который не является ядовитым, а потому его укус не представляет опасности для человека. Как объяснили журналистам сотрудники службы отлова змей, за 25 лет их работы это первый случай, когда питон нападает на человека, прячась в унитазе.