Слетел в кювет. Грузовик с боеприпасами попал в ДТП на Украине

Инцидент произошёл по вине гражданского автомобиля, ворвавшегося в колонну транспортных средств военного назначения.

Грузовик с боеприпасами съехал в кювет недалеко от села Княжичи Черкасской области. Об инциденте сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба Украины.

— Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области во время движения военной колонны грузовик "Урал" съехал на спуске в кювет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель самостоятельно направил грузовик в кювет, чтобы избежать столкновения с гражданским автомобилем, ворвавшимся в колонну транспорта военного назначения.

Поскольку боеприпасы находились в незаряженном состоянии, опасности для окружающих они не представляли. Генштаб отметил, что движение колонны продолжилось после того, как ящики с боеприпасами перегрузили в другие машины.