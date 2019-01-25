Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу

Власти Штатов говорят, что у них практически нет возможности в текущей ситуации оказать экстренную помощь своим гражданам.

Госдепартамент США выпустил предупреждение, в котором призывает американцев покинуть Венесуэлу из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщило в Twitter Бюро по консульским делам внешнеполитического ведомства страны.

— Американским гражданам, проживающим в Венесуэле или направляющимся туда, следует серьёзно рассмотреть возможность покинуть эту страну и отказаться от планов ездить туда, — говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве отмечают, что у Администрации США в нынешней ситуации почти нет возможности оказать экстренную помощь гражданам Штатов в Венесуэле.

Как уже сообщал Лайф, политический кризис в Венесуэле начался на фоне разногласий между властью и оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, объявившим себя исполняющим обязанности президента с 23 января.