Запретили выходить из дома ночью. Глава ОМВД Чехова избежал СИЗО

До 23 марта ему также запрещено общаться со свидетелями, а по первому зову нужно явиться к следователю.

Бабушкинский суд Москвы не стал заключать под стражу начальника ОВМД России подмосковного Чехова Андрея Большакова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как и предполагало следствие, Большакову избрана мера пресечения в виде "запрета определённых действий". В частности, ему нельзя выходить на улицу ночью, общаться со свидетелями, а по первому зову нужно явиться к следователю. Срок — до 23 марта.

Ходатайство следствия поддержал представитель прокуратуры, посчитавший такую меру достаточной, учитывая характеристики подозреваемого — многочисленные награды, в том числе орден Мужества, а также условия жизни его семьи.

Защита главы ОМВД Чехова также отмечала, что полицейский ранее не судим и положительно характеризуется по месту жительства. Также у него болеет супруга, за которой он ухаживает. По словам адвоката, обыск у Большакова проводили без санкции суда и постановление ещё не прошло судебную проверку.

— Мы будем отстаивать наши права, — сказала она.

Напомним, что полицейскому вменяют незаконный оборот оружия. Виновным себя он не считает. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. За взятки параллельно были задержаны два подчинённых Большакова. СМИ сообщали, что он также проходит по этому делу, но сейчас ему вменяют только незаконный оборот оружия.