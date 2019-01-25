В Нижегородской области замдиректора школы ударила ученика

Разбирательство по данному инциденту под свой личный контроль взял глава городской администрации.

В школе города Дзержинский Нижегородской области замдиректора ударила ученика. Об этом сообщает местная телекомпания "Сети НН".

По словам одной из сотрудниц школы, конфликт произошёл на почве того, что подросток избил сына замдиректора, та не смогла сдержать эмоций и ударила мальчика по лицу. Родители пострадавшего подростка обратились в полицию.

Мэр Дзержинска Иван Носков, в свою очередь, заявил, что берёт под свой личный контроль расследование данного инцидента.

— По результатам служебной проверки мы будем принимать решения, которые будут касаться всех учреждений системы образования, — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Также он добавил, что в дальнейшем за сокрытие подобной информации руководство школ будет привлекаться к ответственности.