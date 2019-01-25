Хит любимой группы. Студент ГИТИСа сыграл Медведеву Smoke on the water на баяне

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Хит любимой группы. Студент ГИТИСа сыграл Медведеву Smoke on the water на баяне

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Фото: © РИА "Новости"/Александр Астафьев

Для премьер-министра России Дмитрия Медведева, который в День российского студенчества посетил ГИТИС, студент учебного заведения исполнил песню Smoke on the water рок-группы Deep Purple, сообщает ТАСС.

Во время посещения Учебного театра Российского института театрального искусства Медведев присел на кресло первого ряда в зрительном зале и стал наблюдать за репетицией студентов. Молодые люди ставили оперетту "Аршин мал алан".

После того как репетиция закончилась, студент четвёртого курса Антон Малышев сыграл на баяне и спел для Медведева песню Deep Purple, вызвав у премьера улыбку и ответные аплодисменты.

<p>Фото: © РИА &#34;Новости&#34; / Александр Астафьев</p>

Премьер-министр России многократно заявлял о своей любви к року. Дмитрий Медведев приглашал участников Deep Purple к себе в резиденцию. В ответ музыканты звали премьера на свои концерты в России. Основатель коллектива Ричи Блэкмор в прошлом году заявил, что он был бы рад встретиться с Медведевым вновь, но опасается, что у политика нет времени на развлечения.

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