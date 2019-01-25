Предстоящий в выходные снегопад не станет рекордным для Москвы

Снегопад, который пройдёт в ближайшие выходные в Москве, станет самым мощным за зиму, однако рекордного уровня не достигнет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

В первый день выпадет около 10,5 см снега. В воскресенье ожидается 12,5 см снежного покрова, а уже к понедельнику погода наладится и снегопад прекратится.

— Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму. Тем не менее рекордов суточного максимума осадков не ожидается. Это достижение принадлежит 1965 г., когда в январе за сутки выпало 20 мм, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за всю зиму. В "Фобосе" также рассказали о рекордной высоте сугробов, которая ожидается в столице после выходных.