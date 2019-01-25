Оказалось, что пятеро сотрудников резерва военной разведки Украины посещали Британию, где рассказали о предстоящей военной операции.

Украина готовилась к столетней войне с Россией, говорится в новых документах хакеров Anonymous по британскому государственному проекту Integrity Initiative.

Сегодня, 25 января, Anonymous обнародовали новую партию бумаг. Как говорится в одном из отчётов Integrity Initiative, украинские военнослужащие в возрасте от 45 до 53 лет посещали Великобританию в начале июля. При этом год визита не указывается.

По данным хакеров, все украинцы, кроме одного, владели английским языком и были "этническими русскими". Двое из них — полковники КГБ, ещё двое — командиры бригад и один "почти наверняка" ранее служил в ГРУ.

В публикации сообщается, что Anonymous "дали чётко понять, что Украина готовится к длительной войне, украинской столетней войне, как один из них заявил".

Впервые Anonymous опубликовали документы о Integrity Initiative в ноябре. Согласно слитым данным, Великобритания могла использовать проект для вмешательства в дела европейских стран и для информационной войны против России.