Глава Ингушетии ответил на заявление депутата Рады о "возврате" Кубани и Кавказа

Также Евкуров обратил внимание на историческое прошлое Украины, которая находилась в составе Российской империи, а затем и Советского Союза.

Нахождение Кавказа и Кубани в составе России не является предметом для дискуссий. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, комментируя слова депутата Верховной рады Андрея Билецкого о необходимости "возвращения силой" Кубани и Кавказа.

— Нахождение Северного Кавказа и Кубани в составе России — не предмет для дискуссий, вопрос закрытый, — сказал Евкуров РИА "Новости".

Глава Ингушетии также обратил внимание на историческое прошлое Украины.

— Украина сама на протяжении веков находилась сначала в составе Московского царства, Российской империи, потом и СССР, — напомнил он.

Ранее Билецкий заявил, что Кавказ, безусловно, является территорией, принадлежащей Украине, а среди населения Кубани преобладает "национальное украинское сознание".