В Москве украли рыбные консервы на 2,5 миллиона рублей

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В Москве украли рыбные консервы на 2,5 миллиона рублей

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Фото: © Pixabay. 

На востоке Москвы неизвестный украл партию рыбных консервов на сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Инцидент произошёл на востоке Москвы в районе Метрогородка. О краже сообщил генеральный директор компании, которая занимается оптовой продажей продуктов питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.

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