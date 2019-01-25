В Москве украли рыбные консервы на 2,5 миллиона рублей

На востоке Москвы неизвестный украл партию рыбных консервов на сумму 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Инцидент произошёл на востоке Москвы в районе Метрогородка. О краже сообщил генеральный директор компании, которая занимается оптовой продажей продуктов питания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.
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