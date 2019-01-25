В Германии около 500 пассажиров эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе

В Германии около 500 пассажиров поезда были эвакуированы в связи с сообщением о заложенной в нём бомбе. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщила федеральная полиция Кобленца.

Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.

Maßnahmen laufen.

Bewahren Sie Ruhe#bpol

*pk — Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.

В результате эвакуации никто не пострадал. Отмечается, что сейчас перекрыты пути 5 и 6 вокзала Франкфурт ам Майн Зюд.

Правоохранители призывают сохранять спокойствие.