В Германии около 500 пассажиров эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе

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В Германии около 500 пассажиров эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе

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Фото: © Flickr/Javier Leiva

В Германии около 500 пассажиров поезда были эвакуированы в связи с сообщением о заложенной в нём бомбе. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщила федеральная полиция Кобленца.

В результате эвакуации никто не пострадал. Отмечается, что сейчас перекрыты пути 5 и 6 вокзала Франкфурт ам Майн Зюд.

Правоохранители призывают сохранять спокойствие.

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