В Германии около 500 пассажиров эвакуированы из поезда из-за сообщения о бомбе

В Германии около 500 пассажиров поезда были эвакуированы в связи с сообщением о заложенной в нём бомбе. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщила федеральная полиция Кобленца.
Gegen den #ICE74 liegt eine #Bombendrohung vor. Aus dem Zug wurden 500 Reisende sicher und unverletzt evakuiert. Die Gleise 5&6 des #Bahnhof #FrankfurtSüd wurden gesperrt.— Bundespolizei Koblenz (@bpol_koblenz) 25 января 2019 г.
Maßnahmen laufen.
Bewahren Sie Ruhe#bpol
*pk
В результате эвакуации никто не пострадал. Отмечается, что сейчас перекрыты пути 5 и 6 вокзала Франкфурт ам Майн Зюд.
Правоохранители призывают сохранять спокойствие.
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