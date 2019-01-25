Суд арестовал подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ в Ставропольском крае

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, трое подозреваемых будут находиться под арестом до 11 марта 2019 года.

Андроповский районный суд в Ставропольском крае принял решение заключить под стражу троих подозреваемых в убийстве 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Надежды Стратийчук. Об этом сообщает сайт краевого суда.

— Трое молодых людей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ... заключены под стражу сроком на 1 месяц 15 суток, а именно до 11 марта 2019 года, — говорится в сообщении.

Как писал ранее Лайф, вечером 10 января трое неизвестных через окно проникли в дом 97-летней Стратийчук, избили её и похитили 20 тысяч рублей, которые пожилая женщина откладывала на похороны. Злоумышленниками оказались уроженцы Ростовской области 1998 и 1994 года рождения. Оказалось, что прошлой весной они устанавливали пенсионерке пластиковые окна и ещё тогда ограбили её в первый раз. Позднее СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемых.