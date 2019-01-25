В Шереметьево задержали россиянку за попытку провезти марихуану и кокаин из США

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В Шереметьево задержали россиянку за попытку провезти марихуану и кокаин из США

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданку России, которая прибыла в столицу из Нью-Йорка. Как сообщает пресс-служба таможни, россиянка пыталась провезти кокаин и марихуану.

— В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила прозрачную баночку с веществом белого цвета из кармана джинсов, надетых на ней, — говорится в сообщении.

При досмотре её багажа была обнаружена салфетка с веществом зелёного цвета растительного происхождения. Экспресс-тесты показали, что это наркотики.

Женщина задержана, возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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