В Шереметьево задержали россиянку за попытку провезти марихуану и кокаин из США

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданку России, которая прибыла в столицу из Нью-Йорка. Как сообщает пресс-служба таможни, россиянка пыталась провезти кокаин и марихуану.
— В ходе таможенного контроля пассажирка предъявила прозрачную баночку с веществом белого цвета из кармана джинсов, надетых на ней, — говорится в сообщении.
При досмотре её багажа была обнаружена салфетка с веществом зелёного цвета растительного происхождения. Экспресс-тесты показали, что это наркотики.
Женщина задержана, возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени