С третьего раза. Кличко на форуме в Давосе не смог сказать слово "дигитализация"

Мэр Киева Виталий Кличко стал участником очередной конфузной ситуации. На сей раз на форуме в Давосе он не смог произнести с первого раза слово "дигитализация". Видео момента на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал журналист Александр Дубинский.
На кадрах видно, как Кличко отчаянно пытается выговорить непростое для него слово, но получается у него это сделать только после помощи коллег.
Конфуз не прошёл мимо сидящих в зале, которые рассмеялись после того, как градоначальник выговорил слово.
Ранее его брат Владимир Кличко на форуме в Давосе рассказал инвесторам о сексуальной привлекательности Украины, заявив, что "все хотят" Украину.
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