С третьего раза. Кличко на форуме в Давосе не смог сказать слово "дигитализация"

Мэр Киева Виталий Кличко стал участником очередной конфузной ситуации. На сей раз на форуме в Давосе он не смог произнести с первого раза слово "дигитализация". Видео момента на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал журналист Александр Дубинский.

На кадрах видно, как Кличко отчаянно пытается выговорить непростое для него слово, но получается у него это сделать только после помощи коллег.

Конфуз не прошёл мимо сидящих в зале, которые рассмеялись после того, как градоначальник выговорил слово.

Ранее его брат Владимир Кличко на форуме в Давосе рассказал инвесторам о сексуальной привлекательности Украины, заявив, что "все хотят" Украину.