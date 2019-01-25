Козак заявил, что тема дифференциации тарифов на электричество закрыта

Ранее правительство решило приостановить обсуждение этой темы до тех пор, пока не будут ясны финансовые последствия для различных категорий россиян.

Тема дифференциации тарифов на электричество для населения в России закрыта. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще — вернёмся мы или не вернёмся (К обсуждению вопроса. — Прим. Лайфа) бесполезно Дмитрий Козак

В среду, 23 января, по итогам совещания у Козака правительство решило приостановить обсуждение дифференцированных тарифов на электроэнергию. По крайней мере, до тех пор, пока не будут ясны финансовые последствия для различных категорий россиян.

— Очень много различных факторов, и самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на ближайшее будущее дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая — это и увеличение НДС, отсюда увеличение стоимости товаров и услуг, — пояснил вице-премьер.