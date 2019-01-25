Ректор МГУ рассказал, как студентам развлечься после сессии

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий посоветовал студентам на каникулах забыть обо всех экзаменах и хорошо отдохнуть. Советы ректора приводит РИА "Новости".

— Всё-таки закончилась сессия, каникулы, я бы советовал ребятам заняться тем, что тебе хотелось сделать, но ты не успевал. В эти пять-семь дней забыть обо всём, отдохнуть... Играют роль даже не условия, а то, что тебя окружает, — цитирует агентство Садовничего.

По словам ректора, на каникулах стоит сменить обстановку и студентам, и взрослым. Не стоит сидеть в общежитии и спать. А если уж хочется — то только восемь часов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал лучшим вузом города МГУ имени Ломоносова, но также отметил МГИМО и РУДН. По его словам, возможность получить высшее образование в столичных вузах — это счастье.