Сообщения о минировании поезда в Германии оказались ложными

После проведения необходимых работ пассажиры смогли продолжить движение. Все оцепления были сняты.

Сообщения о минировании поезда в Германии, из которого эвакуировали около 500 пассажиров, оказались ложными. Об этом ТАСС рассказали в федеральной полиции.

Сообщение с угрозой взрыва поступило полицейским около 16:00 по московскому времени. В этот момент состав находился в районе Южного вокзала Франкфурта-на-Майне. Полицейские самостоятельно эвакуировали поезд и обследовали его с собаками.

В 15:10 пассажиры сумели вернуться на свои места и поезд продолжил движение. Все оцепления были сняты.

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии эвакуировали около 500 пассажиров поезда из-за угрозы взрыва.